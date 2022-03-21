Известный телеведущий раскрыл закулисье шоу на ТНТ

Комик Мусагалиев рассказал, что съемки шоу «Однажды в России» занимают около двух недель

Известный комик и телеведущий Азамат Мусагалиев раскрыл закулисье популярного сатирического шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ. В своем Telegram-канале юморист рассказал, что создание одного выпуска передачи занимает больше месяца, а на его съемки уходит около двух недель.

По словам Мусагалиева, съемки «Однажды в России» — длительный процесс. «Где-то месяца два авторы пишут [сценарий для программы]. Затем где-то недели две все это мы читаем, учим, репетируем, и где-то две недели снимаем потом», — описал ведущий работу над выпусками шоу.

Комик также отметил, что актеры проекта сначала репетируют у себя в офисе. «Потом мы приезжаем на съемочную площадку и в сетах репетируем, а на следующий день уже снимаем», — добавил он.

Ранее Мусагалиев назвал проблему юмористического шоу «Игра» на ТНТ. Ведущий признался, что организовать съемки проекта было непросто из-за занятости его участников. «Когда все уже были собраны, то тут вмешался коронавирус, зрителям небезопасно было находиться в зале, а без них проект представить невозможно», — добавил комик. Он также признался, что ему жаль, что съемки шоу приостановили.