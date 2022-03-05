Популярный комик назвал проблему шоу на ТНТ

Популярный телеведущий и комик Азамат Мусагалиев заявил, что главной проблемой шоу «Игра» на ТНТ стала его «изюминка». В беседе с изданием «Телепрограмма» он признался, что шоу было непросто собрать всех участников для съемок.

Он отметил, что в «Игре» участвовали многие известные юмористы, поэтому организовать съемки было непросто из-за их занятости. «Наша главная изюминка стала проблемой: собрать весь звездный состав снова почти невозможно, у всех своя занятость, съемки, проекты», — поделился Мусагалиев.

«Когда все уже были собраны, то тут вмешался коронавирус, зрителям небезопасно было находиться в зале, а без них проект представить невозможно. Поэтому получился такой замкнутый круг», — добавил комик.

Мусагалиев признался, что ему жаль, что съемки «Игры» приостановили. По его словам, проект пробуждал в юмористах спортивный азарт.

В ноябре 2021 года стало известно, что ТНТ приостановил съемки «Игры» и трансляцию уже отснятых выпусков шоу. Телеканал объяснил это решение распространением коронавирусной инфекции.

В юмористическом шоу «Игра» принимали участие 12 команд, состоявших из представителей старой и новой школы юмора. Среди них — Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Иван Абрамов, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев и многие другие. Ведущим шоу стал Евгений Чебатков, в жюри проекта вошли Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов.