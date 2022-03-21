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В Минпросвещения назвали сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ

Минпросвещения: ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в регионах будет решен

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Обязательный государственный экзамен (ОГЭ) для учеников старших классов пройдут вовремя. Об этом сообщает Telegram-канал «Большая перемена» со ссылкой на источник в Минпросвещения России.

«ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. (…) Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен», — говорится в сообщении.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 5 марта заявил, что в России не планируют отменять ЕГЭ на фоне ситуации на Украине. В ведомстве также рассказали, что власти собираются совершенствовать итоговую аттестацию для учеников одиннадцатых классов.

Ранее больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ. Согласно опросу банка «Открытие», однозначно итоговую аттестацию поддерживают только 7 процентов россиян, каждый четвертый опрошенный относится к нему нормально, поскольку «уже все привыкли».

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Анастасия Шейкина
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