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В Рособрнадзоре рассказали об отсутствии планов отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что в России не планируют отменять ЕГЭ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России не планируют отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время заседания комиссии «Единой России» по образованию и науке, передает РИА Новости.

«Пока об отмене единого государственного экзамена речи нет, риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем», — заявил глава ведомства.

Он также отметил, что пока у сотрудников Рособрнадзора есть твердое ощущение, что в России смогут провести ЕГЭ.

Ранее стало известно, что власти России планируют совершенствовать ЕГЭ для одиннадцатиклассников. В Рособранадзоре уверены, что экзамен в начале его введения и сейчас — «небо и земля».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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