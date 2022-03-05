В Рособрнадзоре рассказали об отсутствии планов отмены ЕГЭ

В России не планируют отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время заседания комиссии «Единой России» по образованию и науке, передает РИА Новости.

«Пока об отмене единого государственного экзамена речи нет, риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем», — заявил глава ведомства.

Он также отметил, что пока у сотрудников Рособрнадзора есть твердое ощущение, что в России смогут провести ЕГЭ.

Ранее стало известно, что власти России планируют совершенствовать ЕГЭ для одиннадцатиклассников. В Рособранадзоре уверены, что экзамен в начале его введения и сейчас — «небо и земля».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).