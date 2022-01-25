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Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

60 процентов россиян выступили за отмену Единого государственного экзамена

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Больше половины россиян (60 процентов) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Большинство его противников живут на Северном Кавказе (75 процентов), меньшинство — в Москве и Московской области (55 процентов). Сообщается, что 7 процентов жителей страны относятся к такому формату экзаменации безразлично.

По результатам опроса, однозначно поддерживают ЕГЭ только 7 процентов россиян. Каждый четвертый опрошенный относится к нему нормально, поскольку «уже все привыкли». Исследование проводилось 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен нужно отменить, так как «это просто пытка какая-то для молодежи». Также он призвал возродить советскую школу образования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идеи председателя СК о реформе образования заслуживают внимания со стороны профильных министерств. По его словам, Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое мнение по общественно важным вопросам и темам.

Марина Совина
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