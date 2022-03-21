Спутники OneWeb вместо «Роскосмоса» запустит SpaceX

Британская компания OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX на запуск спутников

Британская компания OneWeb заключила соглашение на запуск спутников с компанией SpaceX. Американская компания будет запускать спутники вместо «Роскосмоса». Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Отмечается, что соглашение позволит продолжить запуск спутников связи OneWeb. Сейчас орбитальная группировка компании насчитывает 428 аппаратов, что составляет 66 процентов от общего парка.

Генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон подчеркнул, что соглашение с компанией Space X позволит завершить вывод на орбиту группировки космических аппаратов.

Ранее стало известно, что спутники OneWeb отстыковали от российского разгонного блока «Фрегат».

4 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты Союз 2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. 5 марта на орбиту планировали вывести 36 космических аппаратов.

3 марта совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома «Байконур».