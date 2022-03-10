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Британские спутники OneWeb отстыковали от российского «Фрегата»

На Байконуре британские спутники OneWeb отстыковали от разгонного блока «Фрегат»

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

На космодроме Байконур в Казахстане британские спутники OneWeb отстыковали от российского разгонного блока «Фрегат», пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Иностранцы очень попросили, чтобы работы шли без пауз и закончились как можно быстрее. Аппараты OneWeb сегодня отстыковали от разгонного блока. Затем иностранные специалисты приступят к обслуживанию спутников и подготовке их к хранению», — сказал собеседник.

По его словам, теперь зарубежным специалистам предстоит отсоединить 36 космических аппаратов от диспенсера, что потребует несколько дней.

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28 декабря

4 марта глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур.

3 марта Рогозин заявил, что если Россия 4 марта до 21:30 мск не получит гарантий, что запускаемые британские космические аппараты OneWeb не будут использоваться в военных целях Европой и США, то ракета «Союз-2», установленная на стартовом столе на космодроме Байконур, будет убрана.

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Иван Потапов
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