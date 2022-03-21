Россиянам назвали лучший способ защиты личной переписки от взлома

«Прайм»: доцент Кашкин посоветовал защитить переписки от взлома сложными паролями

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам лучший способ защитить свою личную переписку от взлома.

Как отметил специалист, в вопросе защиты переписки следует помнить, что данные хранятся не только на смартфоне, но и на серверах оператора. Поэтому пользователь может ограничить доступ злоумышленнику только «на стороне смартфона». При этом Кашкин напомнил, что хакеры могут установить на смартфон специальные программы.

Эксперт предупредил, что способ блокировки телефона по отпечатку пальца не гарантирует надежной сохранности данных, поскольку существует возможность взлома и этого способа. Он посоветовал установить на смартфон сложный пароль, в том числе графический, а также использовать дополнительный пароль непосредственно для приложения. Так что, даже если будет получен доступ к телефону, доступ к приложению будет защищен, констатировал Кашкин.

При использовании мессенджера в браузере стационарного компьютера необходимо закрывать сессию после выхода из веб-версии. Кроме того, можно использовать в браузере режим «инкогнито», что снизит риск получения доступа злоумышленников к переписке. «Однако, следует помнить, что стопроцентной защиты все равно не существует — нужно помнить о простых подходах в защите смартфона, что может сильно снизить негативные риски», — заключил специалист.

Ранее специалисты посоветовали перезагрузить iPhone и поменять пароль, если кажется, что за телефоном следят. В качестве меры профилактики от взлома и слежки эксперты рекомендовали держать телефон при себе и не передавать его в руки малоизвестным людям.