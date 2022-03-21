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Россиянам назвали лучший способ защиты личной переписки от взлома

«Прайм»: доцент Кашкин посоветовал защитить переписки от взлома сложными паролями

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам лучший способ защитить свою личную переписку от взлома.

Как отметил специалист, в вопросе защиты переписки следует помнить, что данные хранятся не только на смартфоне, но и на серверах оператора. Поэтому пользователь может ограничить доступ злоумышленнику только «на стороне смартфона». При этом Кашкин напомнил, что хакеры могут установить на смартфон специальные программы.

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Эксперт предупредил, что способ блокировки телефона по отпечатку пальца не гарантирует надежной сохранности данных, поскольку существует возможность взлома и этого способа. Он посоветовал установить на смартфон сложный пароль, в том числе графический, а также использовать дополнительный пароль непосредственно для приложения. Так что, даже если будет получен доступ к телефону, доступ к приложению будет защищен, констатировал Кашкин.

При использовании мессенджера в браузере стационарного компьютера необходимо закрывать сессию после выхода из веб-версии. Кроме того, можно использовать в браузере режим «инкогнито», что снизит риск получения доступа злоумышленников к переписке. «Однако, следует помнить, что стопроцентной защиты все равно не существует — нужно помнить о простых подходах в защите смартфона, что может сильно снизить негативные риски», — заключил специалист.

Ранее специалисты посоветовали перезагрузить iPhone и поменять пароль, если кажется, что за телефоном следят. В качестве меры профилактики от взлома и слежки эксперты рекомендовали держать телефон при себе и не передавать его в руки малоизвестным людям.

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Марина Совина
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