На Первом канале прокомментировали инцидент с ворвавшейся в эфир женщиной

Замгендира Первого канала Клейменов посчитал поступок Овсянниковой предательством

Поступок сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир с плакатом, нужно называть предательством. Так инцидент прокомментировал заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов в эфире телеканала.

По словам журналиста, СМИ по всему миру быстро подхватили инфоповод и раскрутили его. До случившегося, по данным Клейменова, Овсянникова говорила с посольством Великобритании, а конкретно — с его сотрудником «в штатском». Цель и предмет разговора, а также личность собеседника сотрудницы телеканала Клейменов не уточнил.

Замгендиректора Первого канала заявил, что его бывшая коллега Овсянникова предала страну и людей, с которыми она проработала «бок о бок», и также отметил, что предательство — «это всегда личный выбор человека». «Я к тому, чтобы называть вещи своими именами, и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое», — заключил Клейменов.

Вечером 14 марта Овсянникова появилась в студии программы «Время» с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию России на Украине, встав позади ведущей Екатерины Андреевой. После инцидента сотрудницу телеканала задержали. Останкинский районный суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»).