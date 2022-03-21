США отказались посылать войска на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США отказываются посылать войска на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отказываются посылать войска на Украину. Ее слова приводит ТАСС.

«Разумеется, мы продолжим работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать им защищать свою страну от российской агрессии», — сказала представитель властей США.

По ее словам, США ясно дали понять, что не намерены отправлять американские войска воевать с войсками РФ. «Это не отвечает интересам американского народа или нашей национальной безопасности. Однако мы продолжим обсуждать целый спектр идей, включая эту», — завила Псаки.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что американская администрация работает над расширением коалиции стран, готовых принять меры против России. По его словам, Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на российскую экономику из-за военной операции на Украине.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.