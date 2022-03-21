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Спорт

Умер ставший чемпионом СССР в составе «Спартака» футболист

Чемпион СССР в составе футбольного «Спартака» Николай Осянин умер в 80 лет после болезни

Фото: Spartakworld.ru

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Николай Осянин умер в 80 лет. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

В клубе рассказали, что футболист скончался после долгой и продолжительной болезни. «Спартак» выразил соболезнования родным и близким Осянина.

Футболист стал чемпионом СССР вместе с красно-белыми в 1969 году. Также на его счету победа в Кубке страны и две серебряных награды чемпионатов СССР. Всего за московский клуб спортсмен провел 288 матчей и забил 59 мячей. После завершения игровой карьеры Осянин работал тренером в детско-юношеской школе красно-белых.

18 марта российский и украинский футболист Алексей Бахарев умер на 46-м году жизни. Донецкий «Шахтер», сообщивший о смерти спортсмена, не раскрыл причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Борисова
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