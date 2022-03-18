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Спорт

Бывший футболист «Спартака» умер в 45 лет

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Бахарев умер на 46-м году жизни

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Российский и украинский футболист Алексей Бахарев умер на 46-м году жизни. Об этом сообщается на сайте донецкого «Шахтера».

О смерти бывшего полузащитника стало известно в пятницу, 18 марта. Причины и обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Бахарев известен игрой за московский «Спартак», с которым в 1997 году он стал чемпионом страны. Кроме того, в России он защищал цвета казанского «Рубина» и волгоградского «Ротора».

В 1998 году полузащитник провел один матч в составе сборной России. Через четыре года хавбек один раз вышел на поле в игре за национальную украинскую команду. Обе встречи были товарищескими.

За донецкий «Шахтер» Бахарев играл с 1999 по 2004 год. За команду он провел 177 матчей и забил 13 мячей. После окончания карьеры спортсмен более десяти лет работал детским тренером в академии клуба.

Алексей Гусев
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