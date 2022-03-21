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Названы риски отмены требований в строительстве

Эксперт Хазанов заявил, что качество домов ухудшится из-за отмены строительных нормативов

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Эксперты назвали преимущества и риски, связанные с отменой обязательных строительных нормативов. О возможном изменении качества новостроек к худшему рассказал вице-президент Союза московских архитекторов и Международной академии архитектуры, профессор МАРХИ Михаил Хазанов, его слова приводит «РБК».

Хазанов заявил, что отсутствие требований в строительстве приведет к конфликту интересов и доставит дискомфорт гражданам. К примеру, девелоперы смогут сделать гостиную меньше трех квадратных метров или построить дома «окно в окно». «Чтобы подобного не было, необходимо отдать инициативу по разработке нормативов Союзу архитекторов, который думает об общественном благе. Слишком заинтересованных людей подпускать к регламентам нельзя, так как они все нормы развернут в свою пользу и в минус всем остальным людям. На время отмены нормативов особому риску подвергнуться вопросы безопасности», — добавил специалист. Архитектор также отметил, что взамен старых требований введут новые. «Они появятся спонтанно в самых диких формах. На мой взгляд, в строительной сфере сейчас творится беспредел», — резюмировал Хазанов.

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В свою очередь, председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов считает, что отмена требований не повлияет на качество новостроек. по его словам, девелоперы не будут сдавать брак, так как процесс строительства прозрачен. При этом исчезновение нормативов позволит сократить затрачиваемое на «бумажную» работу время. «В первую очередь это важно для покупателей жилья, которые получат свои квартиры без бюрократических задержек», — пояснил эксперт.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил о сокращении проверок на московских стройках. Согласно постановлению правительства России, большинство плановых контрольно-надзорных мероприятий отменяется, а проведение внеплановых проверок — существенно ограничивается. Данная мера направлена на поддержку предпринимателей в период тяжелой экономической ситуации.

Александра Качан
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