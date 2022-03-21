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Пилот назвал наиболее вероятную причину крушения Boeing в Китае

Пилот Романов назвал отказ автоматики возможной причиной крушения китайского Boeing

Фото: Globallookpress.com

Отказ автоматики самолета является наиболее вероятной причиной крушения китайского Boeing 737, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заслуженный пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он объяснил, что при отказе двигателя самолет планирует, а не падает практически под прямым углом.

В сети появились кадры, предположительно, момента падения китайского Boeing 737, на борту которого находились 132 человека. Авиакатастрофу запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что самолет по вертикальной траектории на большой скорости приближается к земле.

«Судя по видео, версия об отказе двигателя здесь мало похожа на правду. При таком сценарии самолет начинает планировать, он может пролететь еще 15-17 километров. Уже было два похожих случая, например, в Казани: там отключилась автоматика, что привело к отвесному пикированию. В данном случае более реальным кажется именно такой вариант», — заметил авиаэксперт.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту воздушного судна находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. На данный момент официальная информация о количестве жертв отсутствует.

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Наталия Белова
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