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Экономист высказался о новых возможных санкциях США

Экономист Самиев допустил ввод новых секторальных санкций США против России

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

США могут ввести ряд секторальных санкций против России, ограничения возможны в металлургии, химической промышленности и ряде других отраслей с большими объемами экспорта, допустил экономист Павел Самиев. О возможных новых санкциях он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

США задействовали все доступные возможности повлиять на ход украинского кризиса, за исключением прямого военного вмешательства. Такое мнение высказал ТАСС Хуа Пин, старший специалист китайского аналитического центра Huayu. Тем не менее Самиев считает, что у Штатов еще остались санкционные рычаги.

Новые санкции могут ввести по многим секторам. Это и металлургия, и химическая промышленность в самом широком смысле, и большой ряд отраслей, ориентированных на экспорт. К тому же, пространство для санкций остается и финансовом секторе

Павел СамиевЭкономист

«Новых санкций не будет, пожалуй, только в сфере нефтегаза, энергетики — там уже введены максимально возможные ограничения. Вряд ли можно придумать что-то еще кроме нефтяного эмбарго», — считает Самиев.

Экономист также обратил внимание на то, что в США из России идет не так много поставок, куда более значимой в этом отношении является Европа.

«Именно от европейского рынка у нас имеется большая зависимость. Едва ли США способны установить ограничения в какой-либо отрасли, которые были бы так же болезненны, как аналогичные в ЕС. Если же Европа решит наложить такие же ограничения, то самыми болезненными они будут в сфере металлургии, нефтегаза и химической промышленности», — отметил Самиев.

Ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отмены санкций США против России. Он отметил, что Вашингтон будет готов обсудить отмену ограничений в случае прекращения спецоперации на Украине.

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Наталия Белова
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