США задействовали все возможности повлиять на кризис на Украине

В Китае заявили, что США использовали все доступные средства влияния на украинский кризис

США задействовали все доступные возможности повлиять на ход украинского кризиса, за исключением прямого военного вмешательства. Такой мнение высказал ТАСС старший специалист китайского аналитического центра Huayu Хуа Пин.

«За исключением открытой и системной отправки регулярных вооруженных сил США для вмешательства в этот конфликт, Соединенные Штаты использовали почти все средства для поддержки Украины на всех полях сражений, экспериментируя также с новой формой современной гибридной войны», — заявил аналитик из Китая.

В качестве самых значимых мер влияния и поддержки Вашингтона аналитик отметил крупную финансовую помощь на сумму более одного миллиарда долларов, поставки современных систем управления боем и вооружения, а также регулярная разведывательная информация от космических спутников НАТО.

«Соединенные Штаты используют Украину в качестве экспериментального поля для испытания различных современных высокотехнологичных видов оружия, таких как интеллектуальное оружие, информационное оружие, воздушно-космическое оружие, лазерное оружие и системы биологического оружия», — поделился мнением Хуа Пин.

Одновременно с помощью для Украины, США инициировали введение масштабных экономических санкций против России и другие меры давления, такие как атака на системы спутниковой навигации, перекрытие каналов поставок энергоресурсов, организация хакерских атак и установление контроля над социальными сетями. «Эти тенденции посылают нам чрезвычайно важный сигнал», — резюмировал аналитик.

Ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отмены санкций США против России. Он отметил, что Вашингтон будет готов обсудить отмену ограничений в случае прекращения спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для РФ — по его словам, ответ России будет незамедлительным.