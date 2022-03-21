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Глава СПЧ ответил высказавшемуся о ситуации на Украине Шварценеггеру

Глава СПЧ Фадеев направил Шварценеггеру материалы о преступлениях ВСУ и нацбатальонов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев ответил американскому актеру Арнольду Шварценеггеру, высказавшемуся о ситуации на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Ранее актер записал видеообращение, в котором высказался о ситуации на Украине, а также о российской специальной операции.

В свою очередь Фадеев направил ему материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов против мирного населения страны.

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«Раз вы так интересуетесь событиями на Украине, то высылаю вам материалы СПЧ со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения Украины, которые ранее от нас получили западные политики, дипломаты, журналисты и правозащитники», — сказал глава СПЧ.

Ранее в СПЧ прокомментировали призывы убивать российских журналистов, находящихся на территории Украины. Отмечается, что такие заявления являются преступными и должны быть осуждены международным сообществом.

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Никита Абрамов
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