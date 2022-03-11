В СПЧ прокомментировали призывы убивать российских журналистов на Украине

В СПЧ заявили, что призывы убивать журналистов из России на Украине являются преступными

Постоянная комиссия Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) в информационной сфере прокомментировала призывы убивать российских журналистов, находящихся на территории Украины. Заявление опубликовано в Telegram-канале.

В тексте говорится, что такие заявления являются преступными и должны быть осуждены международным сообществом.

«Женевская конвенция и статья 79 Первого Дополнительного протокола к ней устанавливают, что журналисты имеют те же права и ту же степень защиты, что и мирные жители во время вооруженных конфликтов. Намеренное нападение на журналистов приравнивается к военному преступлению в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда», — напомнили в комиссии СПЧ.

Авторы заявления назвали объявление неонацистами «тотальной охоты на российских корреспондентов» вызовом всем представителям профессии. «Мы призываем международное журналистское сообщество не поддаваться, увы, ставшим мировым трендом стремлению к геноциду российского народа, призываем высказаться в защиту коллег», — заключила комиссия.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод прокомментировали новый закон о фейках. По его мнению, к серьезной ответственности могут быть привлечены журналисты, которые опубликовали ложные сведения из-за невнимательности.