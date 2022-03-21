В России начали изучать вопрос о запрете поставок урана в США

Вице-премьер Новак сообщил, что в России начали изучать вопрос поставок урана в США

В России начали изучать вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

На вопрос о введении запрета на экспорт урана из страны вице-премьер ответил так: «Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается».

Ранее Новак сказал, что решение США и Великобритании отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Москву. «Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли... Что касается США, мы поставляли туда 3 процента всего своего экспорта по нефти и 7 процентов — по нефтепродуктам», — пояснил он.

Также вице-премьер допустил, что при маловероятном сценарии, который подразумевает отказ от российской нефти, ее цена может вырасти до 300 долларов за баррель.