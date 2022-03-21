Польша решила усложнить своим компаниям работу в России

Польша введет дополнительный налог для работающих в России компаний

Польским компаниям станет сложнее работать в России из-за дополнительного налогообложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

Власти Польши заявили о намерении ввести пакет новых санкционных мер против России. В частности, предлагается ввести налогообложение для компаний, продолжающих работу в России. «Должен быть ясный сигнал, что нет согласия на то, чтобы международные корпорации заслонялись деньгами в ситуации, когда эти деньги подпитывают военную махину России», — заявил Мюллер.

Ранее Польша объявила о «дерусификации» польской и европейской экономики. Под «дерусификацией» польское правительство подразумевает отказ от российских нефти и газа. При этом премьер-министр республики признал, что такое решение может привести к росту цен, однако правительство сделает все возможное, чтобы не допустить этого.

В свою очередь заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что данное решение Польши дорого обойдется европейской экономике.