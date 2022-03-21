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CD Projekt Red представила новую игру серии «Ведьмак»

Компания CD Projekt Red объявила о разработке новой игры серии «Ведьмак»

Фото: CD Projekt Red

Студия CD Projekt Red представила новую игру серии «Ведьмак». Это первое сообщение о работе над продолжением истории, сообщил «Ленте.ру» представитель студии.

Разработчики показали лишь изображение с ведьмачьим медальоном, покрытым снегом, и подзаголовком «Новая сага начинается». Известно лишь, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 вместо собственного REDengine. При работе над игрой CD Projekt Red консультируется с создателями движка из Epic Games — студии заключили стратегическое партнерство на несколько лет.

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«Для более ранних наших игр разработка и адаптация REDengine под каждый проект требовала значительных ресурсов и усилий от студии. Поэтому для нас было чрезвычайно важно, чтобы, приступая к работе над следующей игрой, CD Projekt Red как можно раньше определила технологическое направление. Благодаря этому партнерству повысится эффективность и предсказуемость производственного процесса», — заявил технический директор компании Павел Заводный.

Ранее CD Projekt Red объявила об остановке продаж своих игр в России и Белоруссии. В компании объяснили, что запрет на реализацию тайтлов коснется цифровых и физических копий. При этом ранее купленные копии игр, а также патчи и хотфиксы к ним продолжат работать. «Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет», — отметили авторы заявления.

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Геннадий Сходненский
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