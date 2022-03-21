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Латвия аннулирует регистрацию «Яндекс.Такси»

Латвия заблокирует «Яндекс Go» и аннулирует регистрацию «Яндекс.Такси» с 23 марта

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Автотранспортная дирекция Латвии заявила, что заблокирует мобильное приложение «Яндекс Go» и аннулирует регистрацию «Яндекс.Такси» в стране. Мера вступит в силу 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

«Автотранспортная дирекция (АТД) постановила аннулировать регистрацию в Латвии сервиса Yandex.Taxi и заблокировать мобильное приложение Yandex Go», — сообщается в заявлении агентства.

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Предприятиям электронных коммуникаций разошлют запрос о блокировке мобильного приложения и сайта «Яндекс Go». Перевозчики не смогут использовать сервис с 23 марта.

Власти Латвии полагают, что «Яндекс.Такси» способствует обмену данных с размещенными в России серверами, поэтому АТД решила аннулировать регистрацию сервиса.

18 марта Латвия объявила о высылке сотрудников посольства России. Глава МИД страны Эдгар Ринкевич заявил, что трое представителей российского ведомства вели деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу. Аналогичное решение приняли власти Эстонии.

В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова гарантировала ответ Москвы на «безосновательные высылки российских дипломатов».

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Марина Совина
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