Россия гарантировала ответ на высылки дипломатов

Представитель МИД России Захарова заявила, что Москва ответит на высылки дипломатов

Россия гарантирует ответ на высылки своих дипломатов из разных стран. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», — заявила дипломат.

Ранее Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. Власти страны объяснили свое решение тем, что эти дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. Российская сторона восприняла данный акт как «крайне недружественный».

Вслед за Болгарией Черногория объявила нежелательным лицом одного сотрудника российского посольства.