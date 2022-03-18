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Россия гарантировала ответ на высылки дипломатов

Представитель МИД России Захарова заявила, что Москва ответит на высылки дипломатов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия гарантирует ответ на высылки своих дипломатов из разных стран. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», — заявила дипломат.

Ранее Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. Власти страны объяснили свое решение тем, что эти дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. Российская сторона восприняла данный акт как «крайне недружественный».

Вслед за Болгарией Черногория объявила нежелательным лицом одного сотрудника российского посольства.

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Николай Чигасов
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