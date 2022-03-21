В России впервые с 1996 года изменят закон о похоронном деле

В Думу внесли законопроект о похоронном деле, который заменит действующий с 1996-го закон

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект «О похоронном деле в Российской Федерации». Об этом рассказали РИА Новости в понедельник, 21 марта, в пресс-службе главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Он впервые предполагает полное изменение действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле», пояснили в пресс-службе.

Депутаты напомнили, что в России сейчас есть проблемы с качеством оказания услуг, ценами, доступностью услуг для социально-незащищенных категорий населения, проблема содержания кладбищ.

У многих россиян похоронная отрасль ассоциируется с «серым» и даже «черным» бизнесом. Пахомов заверил, что при подготовке новых правил будут учтены все права граждан, потерявших близких.

Создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики в сфере похоронных услуг в России является приоритетом, добавил глава комитета по строительству и ЖКХ.

По словам Пахомова, недобросовестным ритуальным организациям важно противопоставить четкое распределение полномочий между регионами и муниципалитетами, а бизнесу нужно дать понятные правила работы.

14 февраля зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщала, что в новом законопроекте о похоронном деле в России содержится прямой запрет на предоставление информации о смерти человека представителям частных компаний.

Кроме того, в документе предлагается создать реестр предпринимателей, которые получили разрешение на похоронную деятельность, с указанием стоимости их услуг и оборудования.