Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России впервые с 1996 года изменят закон о похоронном деле

В Думу внесли законопроект о похоронном деле, который заменит действующий с 1996-го закон

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект «О похоронном деле в Российской Федерации». Об этом рассказали РИА Новости в понедельник, 21 марта, в пресс-службе главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Он впервые предполагает полное изменение действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле», пояснили в пресс-службе.

Депутаты напомнили, что в России сейчас есть проблемы с качеством оказания услуг, ценами, доступностью услуг для социально-незащищенных категорий населения, проблема содержания кладбищ.

У многих россиян похоронная отрасль ассоциируется с «серым» и даже «черным» бизнесом. Пахомов заверил, что при подготовке новых правил будут учтены все права граждан, потерявших близких.

Создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики в сфере похоронных услуг в России является приоритетом, добавил глава комитета по строительству и ЖКХ.

По словам Пахомова, недобросовестным ритуальным организациям важно противопоставить четкое распределение полномочий между регионами и муниципалитетами, а бизнесу нужно дать понятные правила работы.

14 февраля зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщала, что в новом законопроекте о похоронном деле в России содержится прямой запрет на предоставление информации о смерти человека представителям частных компаний.

Кроме того, в документе предлагается создать реестр предпринимателей, которые получили разрешение на похоронную деятельность, с указанием стоимости их услуг и оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В мигрантах увидели угрозу национальной безопасности России
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в еще одну страну
В Госдуме предложили продавать молоко в бидонах
На бульваре в центре Москвы заметили гуляющую свинью
Российские мусульмане примут фетву о «Многоженстве в условиях РФ»
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену
Осужденный блогер Бил проведет в колонии полгода и выйдет на свободу
Крупнейшая итальянская энергокомпания покинет российский рынок
Обломки немецкого корабля времен Первой мировой обнаружили на пляже после шторма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.