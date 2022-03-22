Обнаружен спасающий от коронавируса и старения иммунной системы препарат

Ученые США показали эффективность асапипранта в борьбе против старения иммунной системы

Ученые Университета Айовы (США) обнаружили, что препарат, который обращает вспять старение иммунной системы, эффективно предотвращает смерть мышей от COVID-19. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, предполагают, что лекарственное средство может использоваться для защиты пожилых пациентов, находящихся в группе риска смертельно опасных осложнений при заражении коронавирусом SARS-CoV-2.

Специалисты протестировали разработанный биотехнологической компанией BioAge (Калифорния) препарат асапипрант (BGE-175), который является антагонистом PTGDR. PTGDR — это клеточный рецептор простагландина D2 (PGD2), сигнальной молекулы, которая участвует в подавлении иммунитета и с возрастом становится более активной. Во-первых, PGD2 способствует замедлению миграции дендритных клеток, участвующих в распознавании вирусов и других патогенов, что ухудшает реакцию антител и иммунных Т-лимфоцитов. Во-вторых, белые кровяные клетки, называемые нейтрофилами, начинают более агрессивно реагировать на инфицированные ткани, вызывая воспаление. Это объясняет, почему пожилые люди становятся особенно уязвимыми к новым инфекциям.

BGE-175 препятствует связыванию PGD2 с клеточным рецептором, блокируя сигнальный путь, приводящий к подавлению иммунитета и чрезмерной воспалительной реакции. Эксперименты показали, что асапипрант усиливал миграцию дендритных клеток из легких в лимфатические узлы, а также уменьшал уровень нейтрофилов в легочных тканях, что способствовало значительному повышению уровня выживаемости у старых мышей. В целом, препарат приводил к омоложению иммунной системы, делая ее борьбу против инфекции более эффективной.

Показано, что генетически модифицированные мыши, клетки которых были неспособны синтезировать PGD2 или PTGDR, имели более низкую вирусную нагрузку, меньший уровень воспаления и повреждения тканей, что снижало общий уровень смертности от вирусной инфекции. Этот результат подтверждает, что BGE-175 действует через блокировку PGD2-пути. Поскольку этот механизм действия не специфичен для COVID-19, препарат может помочь пожилым пациентам бороться со многими другими вирусами.

В настоящее время асапипрант проходит вторую фазу клинических испытаний, которая началась в марте 2021 года. Исследование нацелено на проверку, способен ли препарат предотвратить дыхательную недостаточность и смерть пожилых пациентов с COVID-19. После завершения испытаний BioAge намерена продолжить широкое клиническое применение BGE-175, включая такие заболевания, как грипп и вирусная пневмония.