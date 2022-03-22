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Прическа из 1990-х вновь вернулась в моду благодаря Памеле Андерсон

Популярный в 1990-х небрежный пучок вернулся в моду благодаря сериалу «Пэм и Томми»

Кадр: сериал «Пэм и Томми»

Небрежная прическа, которая была особенно популярна в 1990-х годах, вновь вернулись в моду благодаря сериалу «Пэм и Томми» об американской актрисе и модели Памеле Андерсон. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Модные редакторы заявили, что выход картины о Памеле Андерсон и ее возлюбленном, барабанщике Mötley Crüe Томми Ли, спровоцировал рост интереса к любимой прическе манекенщицы — собранным в небрежный пучок волосам с распущенными у лица прядями. Отмечается, что хештег #pamelaandersonhair («прическа Памелы Андерсон» — прим. «Ленты.ру») набрал более шести миллионов просмотров на платформе TikTok.

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Согласно материалу, с упомянутой прической появлялось на публике множество знаменитостей. Например, телезвезда Ким Кардашьян собрала волосы для съемок передачи Ellen Show, а поп-исполнительница Дуа Липа дополнила пучок прямой челкой и показала полученный результат в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Помимо названных звезд, фотографиями с подобной прической поделились в соцсетях блогерша Desi Perkins (Дези Перкинс), певица Эбби Робертс (Abby Roberts), фотомодель Алисса Дженей (Alissa Janay), визажистка Даниель Маркан (Danielle Marcan) и другие юзеры.

Ранее в феврале стало известно, что купальники красного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон. Выход картины «Пэм и Томми» спровоцировал рост спроса на купальные костюмы красного цвета. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.

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Майя Пономаренко
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Прическа из 1990-х вновь вернулась в моду благодаря Памеле Андерсон
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