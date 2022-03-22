Джастин Бибер создал форму для клуба НХЛ

Певец Джастин Бибер создал двустороннюю форму для клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс»

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер создал форму для выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) клуба «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщается на сайте лиги.

28-летний певец, являющийся фанатом клуба, выполнил форму в цветах команды: черном, синем и желтом. Главная особенность свитера заключается в том, что он стал двусторонним. Форма была создана в рамках специальной кампании Next Gen для молодых любителей хоккея.

В этой форме команда проведет домашний матч регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилс». Встреча состоится 24 марта.

«Торонто» провел в текущем чемпионате 62 матча, 39 из которых завершились победой. С 83 очками клуб занимает третье место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции. В команде выступает российский защитник Илья Любушкин.