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Сдавшийся России украинский военный призвал сослуживцев не сопротивляться

Сдавшийся России боец ВСУ призвал сослуживцев прекратить сопротивляться и спасать себя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сдавшийся России боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Платов призвал сослуживцев прекратить сопротивляться и спасать свои жизни самостоятельно, так как стране и командующим на них плевать. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Платова, когда нескольким военным из подразделения, в котором он служил, удалось спастись, они позвонили командованию. В ответ им в нецензурной форме посоветовали «выбираться на попутках».

Ранее попавший в плен боец батальона «Айдар» по имени Константин (позывной Птица) рассказал о провокациях, которые готовились против российских военнослужащих во время спецоперации на Украине. По его словам, батальон планировал обстрел российских войск из артиллерийских систем, которые должны были быть спрятаны среди жилых домов в городе Васильков.

22 марта уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Киев, заявила она, вернул российской стороне девять военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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