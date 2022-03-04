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Попавший в плен боец «Айдара» рассказал о провокациях на Украине

Боец «Айдара» рассказал, что должен был обстреливать российских военных из РСЗО «Град»

Кадр: «Лента.ру»

Попавший в плен боец батальона «Айдар» по имени Константин (позывной Птица) рассказал о провокациях, которые готовились против российских военнослужащих во время спецоперации на Украине. Запись его допроса оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

По его словам, батальон планировал обстрел российских войск с помощью артиллерийских систем, которые должны были быть спрятаны в жилой застройке населенного пункта Васильков.

Уточняется, что Константин состоял в группе из восьми человек, среди которых были две женщины. В задачи этой группировки входила корректировка артиллерийского огня по российским военным, в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

4 марта представители российских вооруженных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донецкой народной республики. Позже министерство обороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта батальона. Видео, снятое на камеры БПЛА «Иноходец», показывает пролет самого дрона и последовавший за этим ракетный удар.

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Варвара Кошечкина
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