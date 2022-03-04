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Уничтожение командного пункта в Донбассе попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения командного пункта батальона «Айдар» в Донбассе

Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта националистического батальона «Айдар» с помощью беспилотника. Соответствующие кадры ведомство предоставило «Ленте.ру».

Видео, снятое на камеры БПЛА «Иноходец», показывает пролет самого судна и последовавший за этим ракетный удар.

Налет был произведен на позиции «Айдара» в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 1812 военных объектов Украины. В том числе, на земле удалось уничтожить 49 самолетов.

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Роман Кирьянов
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