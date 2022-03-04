Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны уточнило количество уничтоженной украинской техники

Министерство обороны сообщило об уничтожении 1812 военных объектов Украины

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Российская армия в ходе операции по демилитаризации Украины уничтожила 1812 военных объектов. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В том числе уничтожены 59 радиолокационных станций, 65 пунктов управления и узлов связи, 56 зенитных комплексов «Бук М-1», «Оса» и С-300.

Помимо этого, армией уничтожены 62 самолета, из которых 49 находились на земле, 635 танков и бронемашин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.

В среду, 2 марта, министерство обороны впервые сообщило о потерях в рядах российской армии. Погибли 498 российских военных, 1597 были ранены. Украина потеряла 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В Грузии прокомментировали информацию о массовом наплыве россиян в страну
Карпин выступил за расширение РПЛ
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.