Минобороны уточнило количество уничтоженной украинской техники

Российская армия в ходе операции по демилитаризации Украины уничтожила 1812 военных объектов. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В том числе уничтожены 59 радиолокационных станций, 65 пунктов управления и узлов связи, 56 зенитных комплексов «Бук М-1», «Оса» и С-300.

Помимо этого, армией уничтожены 62 самолета, из которых 49 находились на земле, 635 танков и бронемашин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.

В среду, 2 марта, министерство обороны впервые сообщило о потерях в рядах российской армии. Погибли 498 российских военных, 1597 были ранены. Украина потеряла 2870 убитыми и около 3700 ранеными.