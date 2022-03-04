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Стало известно об уничтожении командного пункта батальона «Айдар»

Минобороны России сообщило об уничтожении командного пункта батальона «Айдар» в ДНР

Кадр: Телеканал «ЗВЕЗДА»

Представители российских Вооруженных сил (ВС) уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщается Youtube-канале Минобороны России.

Уточняется, что объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом.

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24 февраля стало известно о начале военной операции по защите Донбасса. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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