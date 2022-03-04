Стало известно об уничтожении командного пункта батальона «Айдар»

Представители российских Вооруженных сил (ВС) уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщается Youtube-канале Минобороны России.

Уточняется, что объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом.

Ранее Минобороны России показало на видео подбитые танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в освобожденном накануне селе Гнутово под Мариуполем, а также переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin («Джавелин»), брошенные украинскими военными на трассе у населенного пункта Лебединский.

24 февраля стало известно о начале военной операции по защите Донбасса. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).