Подбитые танки ВСУ и брошенные Javelin показали на видео

Минобороны России показало на видео подбитые танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в освобожденном накануне селе Гнутово под Мариуполем. Кадры в пятницу, 4 марта, опубликованы на Youtube-канале ведомства.

На записи также видны переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin («Джавелин»), брошенные украинскими военными на трассе у населенного пункта Лебединский, оставленные позиции в поселке Сартана и выдача населению продовольствия и воды в Бердянском.

Ранее Украине предрекли нехватку ПТРК Javelin. Президент фонда «Потомак» Филипп Карбер сообщил, что Америка поставила украинским военным около 120 таких пусковых установок. По его словам, этого может хватить только для сдерживания ситуации на линии соприкосновения.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).