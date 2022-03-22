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Байден прокомментировал применение российской ракеты «Кинжал»

Президент США Байден заявил о невозможности остановить российскую ракету «Кинжал»

Кадр: Минобороны РФ / РИА Новости

Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — прокомментировал американский лидер боевое применение передового российского боеприпаса.

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Ранее представитель Пентагона высокого ранга заявил, что власти США не поняли смысла применения Вооруженными силами (ВС) России гиперзвукового оружия на Украине. По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.

22 марта в Германии назвали применение ВС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» предостережением для НАТО. Отмечалось, что ракета может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и является практически неуязвимой для западных систем ПВО.

21 марта Минобороны России доложило, что с помощью ракеты «Кинжал» был уничтожен подземный украинский арсенал, который возвели еще во времена СССР. Боеприпасами комплекса были уничтожены подземные защищенные хранилища авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ),

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Николай Чигасов
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