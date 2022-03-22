Байден прокомментировал применение российской ракеты «Кинжал»

Президент США Байден заявил о невозможности остановить российскую ракету «Кинжал»

Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — прокомментировал американский лидер боевое применение передового российского боеприпаса.

Ранее представитель Пентагона высокого ранга заявил, что власти США не поняли смысла применения Вооруженными силами (ВС) России гиперзвукового оружия на Украине. По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.

22 марта в Германии назвали применение ВС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» предостережением для НАТО. Отмечалось, что ракета может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и является практически неуязвимой для западных систем ПВО.

21 марта Минобороны России доложило, что с помощью ракеты «Кинжал» был уничтожен подземный украинский арсенал, который возвели еще во времена СССР. Боеприпасами комплекса были уничтожены подземные защищенные хранилища авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ),