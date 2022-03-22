США не поняли смысла применения Россией гиперзвукового оружия на Украине

В Пентагоне заявили об отсутствии смысла применения ВС РФ гиперзвукового оружия на Украине

Власти США не поняли смысла применения Вооруженными силами (ВС) России гиперзвукового оружия на Украине. Об этом заявил представитель Пентагона высокого ранга, передает ТАСС.

«Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание», — рассказал представитель оборонного ведомства. По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не может опровергнуть или независимо подтвердить факт применения Москвой гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине. Он добавил, что американская сторона считает это возможным.

Ранее в Германии назвали применение ВС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» предостережением для НАТО. Отмечалось, что ракета может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и является практически неуязвимой для западных систем ПВО.