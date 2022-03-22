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США не поняли смысла применения Россией гиперзвукового оружия на Украине

В Пентагоне заявили об отсутствии смысла применения ВС РФ гиперзвукового оружия на Украине

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Власти США не поняли смысла применения Вооруженными силами (ВС) России гиперзвукового оружия на Украине. Об этом заявил представитель Пентагона высокого ранга, передает ТАСС.

«Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание», — рассказал представитель оборонного ведомства. По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не может опровергнуть или независимо подтвердить факт применения Москвой гиперзвукового оружия в ходе спецоперации на Украине. Он добавил, что американская сторона считает это возможным.

Ранее в Германии назвали применение ВС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» предостережением для НАТО. Отмечалось, что ракета может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и является практически неуязвимой для западных систем ПВО.

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Виктория Кондратьева
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