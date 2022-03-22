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Применение «Кинжала» на Украине назвали предупреждением для НАТО

В Германии применение «Кинжала» на Украине назвали предостережением для НАТО

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Гиперзвуковое оружие, впервые примененное российскими Вооруженными силами (ВС РФ) во время специальной операции на Украине, ставит Запад перед неразрешимой проблемой и является предостережением, заявил обозреватель Герхард Хегман, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Речь идет о ракете «Кинжал», которая может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, уточнил эксперт. По его словам, времени на реакцию после ее опознавания «экстремально мало». «Поэтому ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем», — подчеркнул он. Хегман уточнил, что в НАТО понимают все о действенности гиперзвукового оружия, против которого у альянса нет действенных систем для отражения.

По мнению экспертов издания, в Североатлантическом альянсе применение «Кинжала» на Украине назвали предупреждением для НАТО.

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Ранее сообщалось, что авиационный ракетный комплекс «Кинжал» поразил подземный украинский арсенал, который был построен еще во времена СССР.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Целью происходящего, по словам президента страны Владимира Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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