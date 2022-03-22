В Германии применение «Кинжала» на Украине назвали предостережением для НАТО

Гиперзвуковое оружие, впервые примененное российскими Вооруженными силами (ВС РФ) во время специальной операции на Украине, ставит Запад перед неразрешимой проблемой и является предостережением, заявил обозреватель Герхард Хегман, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Речь идет о ракете «Кинжал», которая может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, уточнил эксперт. По его словам, времени на реакцию после ее опознавания «экстремально мало». «Поэтому ракета считается практически неуязвимой для западных противовоздушных систем», — подчеркнул он. Хегман уточнил, что в НАТО понимают все о действенности гиперзвукового оружия, против которого у альянса нет действенных систем для отражения.

По мнению экспертов издания, в Североатлантическом альянсе применение «Кинжала» на Украине назвали предупреждением для НАТО.

Ранее сообщалось, что авиационный ракетный комплекс «Кинжал» поразил подземный украинский арсенал, который был построен еще во времена СССР.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Целью происходящего, по словам президента страны Владимира Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.