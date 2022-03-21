Минобороны заявило о поражении «Кинжалом» подземного объекта ВСУ времен СССР

Минобороны: «Кинжал» уничтожил построенный в советское время подземный украинский арсенал

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» поразил подземный украинский арсенал, который был построен еще во времена СССР. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет», — рассказал он.

Конашенков подчеркнул, что боеприпасами комплекса были уничтожены подземные защищенные хранилища авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расположены в населенном пункте Делятин. Также «Кинжал» поразил крупные склады горючего в Константиновке.

По словам военнослужащего, применение ракеты осуществлялось с дальности более 1000 километров, а время ее полета составило менее 10 минут.

«Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено ее невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника», — объяснил представитель Минобороны.

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