Минобороны заявило о поражении «Кинжалом» подземного объекта ВСУ времен СССР
Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» поразил подземный украинский арсенал, который был построен еще во времена СССР. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет», — рассказал он.
Конашенков подчеркнул, что боеприпасами комплекса были уничтожены подземные защищенные хранилища авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расположены в населенном пункте Делятин. Также «Кинжал» поразил крупные склады горючего в Константиновке.
По словам военнослужащего, применение ракеты осуществлялось с дальности более 1000 километров, а время ее полета составило менее 10 минут.
«Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено ее невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника», — объяснил представитель Минобороны.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).