Стала известна дата перехода на обновленное приложение «Госуслуги»

Глава Минцифры Шадаев заявил, что обновленное приложение «Госуслуги» выйдет до конца марта

Минцифры России представит обновленную версию мобильного приложения «Госуслуги» до конца марта. Об этом сообщает глава министерства Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.

«Мы сейчас переходим на мобильную версию приложения. Она удобнее, надежнее, используется современный стек. Мы надеемся, что до конца марта перейдем на новую версию», — заявил Шадаев, отвечая на вопрос о дате перехода на обновленное приложение «Госуслуги».

Ранее в марте сообщалось, что в России за последнее время резко выросло число хакерских атак на сайты органов власти, в том числе на сайт «Госуслуги». Их число увеличилось до нескольких сотен в сутки.

О том, что новая версия мобильного приложения «Госуслуги» будет выпущена в конце 2021 — начале 2022 года, стало известно в ноябре. «Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения “Госуслуги”», — заявлял замглавы Минцифры Олег Качанов. Он также отмечал, что к указанному сроку приложение «полноценно обновится».