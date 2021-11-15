Минцифры раскрыло сроки появления обновленного приложения «Госуслуги»

Минцифры России представит обновленную версию мобильного приложения «Госуслуги» в конце текущего — начале следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения "Госуслуги"», — сообщил замглавы министерства Олег Качанов. Он также отметил, что запуск обновленного приложения планируется на конец текущего, либо на начало следующего года.

«Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями», — заявил он на пресс-конференции «Перепись - итоги первого этапа».