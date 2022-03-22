Оборонная помощь США на 800 миллионов долларов не дошла до Украины

В Пентагоне заявили, что оборонная помощь на 800 миллионов долларов не дошла до Украины

Оборонная помощь на 800 миллионов долларов от США пока не дошла до Украины, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы убеждены, что это прибудет очень скоро. По крайней мере, первые партии начнут поступать в ближайшее время», — заявил американский чиновник.

Он отметил, что новый пакет помощи еще дорабатывается. «Ничего из этого еще не прибыло», — сказал он.

Ранее американский президент Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. 10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего он назвал защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду.