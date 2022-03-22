Microsoft напомнила о «смерти» Internet Explorer

В Microsoft описали будущее устаревшего браузера Internet Explorer

Пользователи устаревшего браузера Internet Explorer смогут открывать программу из приложения Edge. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Специалисты Microsoft обновили посвященную переходу на новый браузер Edge страницу на своем сайте. Представители компании напомнили, что 15 июня 2022 года поддержка Internet Explorer будет прекращена. С этого дня пользователи, которые захотят установить IE на свой компьютер, будут перенаправлены на страницу с браузером Edge.

«С ростом числа веб-сайтов, которые больше не поддерживают Internet Explorer, Microsoft Edge предлагает более быстрый, безопасный и современный интерфейс просмотра», — описали «смерть» и будущее старой программы авторы сообщения.

В фирме рассказали, что поклонники интерфейса и особенностей IE смогут пользоваться специальным режимом Internet Explorer, который доступен непосредственно из браузера Edge. В первую очередь данная опция предназначена для корпоративных клиентов, работа которых может быть тесно связана со старым браузером.

Для Windows 11 специальный режим Internet Explorer будет доступен как минимум до 2029 года. В случае пользователей Windows 8.1 описанная опция окажется активной до 10 января 2023 года.

В Microsoft рассказали об отказе от Internet Explorer в мае 2021 года. Одной из причин этого решения, по словам специалистов, послужила защита данных пользователей.