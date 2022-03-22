Американские пенсионеры назвали способы справиться с рекордным ростом цен

Американские пенсионеры рассказали об экономии на продуктах и горячей воде из-за инфляции

Рост цен в США создает дополнительную нагрузку на 56 миллионов пожилых граждан в возрасте от 65 лет и старше, так как многие из них полагаются на фиксированные доходы и ограниченные сбережения, чтобы покрывать ежемесячные расходы. Как пишет The Washington Post со ссылкой на данные переписи населения, эта возрастная категория американцев живет в бедности чаще, чем более молодые поколения.

Учительница на пенсии из США Лесли Морган, чтобы сэкономить, бросила курить, сократила расходы на еду и стала реже принимать горячий душ, однако этого, по ее словам, недостаточно. Женщина рассказала, что арендная плата, продукты питания и коммунальные услуги дорожают, поэтому ей с доходом в три тысячи долларов в месяц едва удается сводить концы с концами.

Об аналогичной ситуации рассказал 65-летний Морган из Эшвилла, Северная Каролина. По его словам, для него стало проблемным просто выживать, и мысли о том, как он будет продолжать платить за все, заставляют паниковать.

Как пишет издание, инфляция, достигшая 40-летнего рекорда, усугубляет неравенство в стране — рост ложится тяжким бременем на тех, кто может позволить себе меньше всех. Согласно индексу качества жизни пожилого человека — показатель стоимости жизни, созданный Институтом геронтологии при Массачусетском университете в Бостоне, — половина пожилых людей с доходом менее 27 тысяч долларов в год, живущих в одиночку, с трудом справляются с ростом цен и любыми внеплановыми расходами.

В начале пандемии коронавируса 59-летний сотрудник боулинга из Калифорнии Льюис Фаут был вынужден досрочно выйти на пенсию из-за диагностированного ему на поздней стадии рака легких. Деньги, полученные в рамках программы стимулирования, он отложил на собственные похороны, теперь мужчина живет на 1205 долларов в месяц — эти средства он получает по линии соцобеспечения. Фаут рассказал, что был вынужден переехать к друзьям и покупает только уцененные продукты.

Более десяти пенсионеров в возрасте от 58 до 85 лет рассказали, что из-за роста цен экономят на основных продуктах: им приходится сокращать потребление мяса и овощей, реже ездить на машине и отказаться от абонементов в спортзал в пользу домашних тренировок. Пенсионеры также добавили, что приобретают более дешевые товары с длительным сроком хранения — бакалею и консервы.

Согласно исследованию ученых из университета Пенсильвании, бездомность среди пожилых людей стремительно растет, и в ближайшем десятилетии она может утроиться. Эксперты также отмечают, что многие программы поддержки, введенные во время пандемии, — повышение пособий по безработице и расширение налогового кредита — оказали незаметный эффект на финансовую ситуацию пожилых американцев.