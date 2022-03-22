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Ирландия задумалась об отмене нейтрального статуса из-за ситуации на Украине

Ирландия заявила о желании принять участие в создании Сил быстрого реагирования Евросоюза

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ирландия с большой долей вероятности примет участие в создании Сил быстрого реагирования Евросоюза из-за ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел и обороны страны Саймон Коувени, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Он оценил возможность участия государства в создании Сил быстрого реагирования. «Существует высокая вероятность», — подчеркнул он о желании пересмотреть нейтральность.

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Ирландия не является членом Североатлантического альянса. Страна проводит политику военного нейтралитета с 1930-х годов. После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля премьер-министр республики Лео Варадкар заявил, что Дублин задумался о пересмотре вопроса об отмене нейтрального статуса. По его словам, происходящее провоцирует на более активное участие в обеспечении европейской обороны. При этом он подчеркнул, что речь не идет о вступлении в НАТО.

Ранее ирландское правительство заявило о готовности принять еще 500 украинских беженцев. На данный момент в Ирландии разместились 6 646 украинских беженцев.

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Марина Совина
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