В Госдуме предложили создать альтернативные правозащитные институты

Вице-спикер ГД Кузнецова предложила создать правозащитные институты из-за роста русофобии

Из-за роста русофобии за рубежом следует рассмотреть возможность создания международных альтернативных правозащитных институтов. С таким предложением выступила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова, передает ТАСС во вторник, 22 марта.

Она отметила, что пока нет действенных инструментов, которые могли бы защитить россиян от нападок.

По мнению Кузнецовой, действующие правозащитные механизмы продолжают доказывать свою беззубость, беспомощность, бессмысленность. «Настало время подумать о том, что нужны настоящие действенные инструменты защиты прав человека в международном формате», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что международное право за границей практически не работает.

Отвечая на вопрос о том, какие меры по защите сограждан за рубежом на фоне нарастающей русофобии возможно предпринять, пресс-секретарь президента России отметил также, что в европейских странах сейчас почти не работают и остальные виды права.

О дискриминации россиян также сообщала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, во всем мире сейчас развернута кампания ненависти, целью которой стали не только государственные и коммерческие структуры, но и культура, а также обычные люди. Она назвала происходящее «неохолокостом».