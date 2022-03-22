В Кремле высказались о положении россиян за границей

Песков заявил, что возможностей для отстаивания интересов русских за границей мало

Международное право за границей практически не работает, и возможностей для отстаивания интересов русских за границей мало. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 22 марта, приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какие меры по защите сограждан за рубежом на фоне нарастающей русофобии возможно предпринять, пресс-секретарь президента России отметил также, что и остальные виды права сейчас в европейских странах почти не работают.

Ранее Песков заявлял, что кампания по навязыванию ненависти ко всему русскому в мире, которую можно наблюдать в настоящее время, практически не имеет аналогичных примеров в истории. Он отметил, что она касается не только государственных институтов, но и простых граждан и часто оказывается сопряжена с опасностью для жизни и здоровья россиян.

О дискриминации русских также высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, во всем мире сейчас развернута кампания ненависти, целью которой стали не только государственные и коммерческие структуры, но и культура, а также обычные люди. Она назвала происходящее «неохолокостом».