Китай заявил о готовности продолжить равноправные торговые отношения с Россией

МИД КНР заявил, что компании Китая продолжат развивать отношения с российскими партнерами

Китайские компании продолжат развивать взаимовыгодные отношения с российскими партнерами. Об этом заявил официальный представить МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат указал на готовность Пекина взаимодействовать с Москвой «на принципах взаимного уважения». «Китай и Россия всегда будут продвигать равноправные и взаимовыгодные, нормальные торгово-экономические отношения», — сказал он

Ранее в США обозреватель Марк Эпископос рассказал о «беспардонности» Китая в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что Пекин держится уверенно в вопросе отношений с Россией и демонстрирует, что не хочет «сворачивать» активные торговые отношения с партнером.