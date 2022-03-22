Прокуратура проведет проверку после эвакуации горняков из «Листвяжной»

Прокуратура проверит «Листвяжную» после эвакуации горняков из-за превышения уровня газа

Прокуратура Кемеровской области проведет проверку соблюдения требований безопасности в шахте «Листвяжная», где из-за сбоя в работе системы вентиляции пострадали 12 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном ведомстве.

На место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Об эвакуации горняков из шахты стало известно утром 22 марта. В «Листвяжной» находились 134 человека, их вывели на поверхность. Пострадавших горняков в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

По данным властей Кузбасса, в шахте произошла задержка при переходе на резервный вентилятор главного проветривания. В свою очередь, в прокуратуре заявили о превышении предельно допустимой концентрации углекислого газа в кемеровской шахте.

25 ноября при аварии на «Листвяжной» погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. В Ростехнадзоре позднее сообщили, что к ЧП на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля.