Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Прокуратура проведет проверку после эвакуации горняков из «Листвяжной»

Прокуратура проверит «Листвяжную» после эвакуации горняков из-за превышения уровня газа

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

Прокуратура Кемеровской области проведет проверку соблюдения требований безопасности в шахте «Листвяжная», где из-за сбоя в работе системы вентиляции пострадали 12 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном ведомстве.

На место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Об эвакуации горняков из шахты стало известно утром 22 марта. В «Листвяжной» находились 134 человека, их вывели на поверхность. Пострадавших горняков в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

По данным властей Кузбасса, в шахте произошла задержка при переходе на резервный вентилятор главного проветривания. В свою очередь, в прокуратуре заявили о превышении предельно допустимой концентрации углекислого газа в кемеровской шахте.

25 ноября при аварии на «Листвяжной» погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. В Ростехнадзоре позднее сообщили, что к ЧП на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
Суд продлил арест обвиняемому в педофилии российскому депутату
«Роскосмос» раскрыл судьбу ракет «Союз» для OneWeb
Назван самый доходный футбольный клуб в мире
«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию весной
В МИД заявили об отношениях России и США «на грани разрыва»
В Приморье возбудили уголовные дела после пропажи ценностей из ячеек банка
59-летняя Деми Мур показала лицо без макияжа и порадовала фанатов
Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.