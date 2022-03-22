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Минобороны приняло на управление «Меридиан-М»

Минобороны России приняло на управление спутник связи «Меридиан-М»

Кадр: Минобороны РФ

Спутник связи «Меридиан-М», который запустили во вторник, принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Космический аппарат "Меридиан-М" в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета», — сообщили в оборонном ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что наземные службы поддерживают устойчивую телеметрическую связь с аппаратом, а бортовые системы спутника функционируют штатно.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» выполнили в 15:48 по московскому времени с космодрома Плесецк. В 15:57 от ракеты отделилась головная часть с разгонным блоком «Фрегат» и спутником.

«Меридиан-М» предназначен для обеспечения связи судов и самолетов в районе Северного морского пути с наземными станциями. Также космические аппараты позволяют расширить возможности станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

В январе в публикации Space24 предположили, что спутники OneWeb, которые выводят на орбиту ракетами «Союз-2», в перспективе смогут следить за российскими военными.

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Даниил Иринин
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