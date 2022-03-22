В России перечислили условия для снятия с Meta экстремистского статуса
Рано говорить о возможном снятии в дальнейшем с американской компании Meta (запрещенная в России экстремистская организация) статуса экстремистской организации, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил условия, при которых такая дискуссия может начаться.
Я не назову прецедентов, когда экстремистская организация потом теряла это клеймо, этот правовой статус. Конечно, может быть смена акционеров, руководства, раскаяние и, вообще, целый ряд позиций, которые могут дать начало дискуссии на этот счет
По мнению депутата, компания могла избежать признания в России экстремистской организацией, если бы воздержалась от провокационных высказываний о допустимости угроз в адрес российских военных.
«Такое не прощается, такое не забывается. Это было сделано намеренно, это никакая не ошибка, они это подтверждали, и это самый настоящий экстремизм. Они могли приземлиться, работать в комфортно растущем российском сегменте, и все условия для них были созданы — они выбрали другой путь, может быть, выбрали несамостоятельно, может быть, их об этом настойчиво попросили их коллеги и кураторы в Государственном департаменте. Но их выбор сделан, приземление не удалось, не состоялось, теперь их деятельность запрещена на территории Российской Федерации», — заключил Боярский.
21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), а также мессенджер WhatsApp. Ее деятельность была запрещена на территории России. Этому предшествовало то, что Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.
Обе соцсети были заблокированы на территории России Роскомнадзором. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничение доступа не коснется WhatsApp.