В Совфеде высказались о планах по блокировке WhatsApp

Сенатор Андрей Клишас заявил, что планов по блокировке мессенджера WhatsApp в России нет

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался о планах по блокировке в России WhatsApp, принадлежащего американской компании Meta (признана судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Сенатор заявил, что ограничение доступа к мессенджеру не рассматривается. Об этом пишет ТАСС.

«Планов блокировки WhatsApp нет», — сказал Клишас.

Ранее представитель Общественной палаты России Александр Малькевич высказался о необходимости привлечь к ответственности в РФ WhatsApp. Он указал на большое количество фейков, распространяемых в мессенджере.

Перед этим сообщалось, что адвокат Владислав Кочерин оценил законность пользования соцсетями Meta (к ним относятся Facebook и Instagram) после признания компании экстремистской организацией и запрета в России. Специалист счел, что пользоваться соответствующими платформами будет можно.

21 марта стало известно, что суд в Москве признал Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил в России принадлежащие ей Facebook и Instagram. Уточнялось, что прокуратура не стала требовать запрета в РФ WhatsApp. Прокурор в ходе заседания также заявил, что использование юзерами продуктов Meta не может быть признано экстремизмом.